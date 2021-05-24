Артём Дзюба: Были реальные желания и мысли о Европе, но меня кинули

«Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно о чём-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девать дней — очень сложные», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в сезоне-2019/2020 Дзюба мог перейти в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который тогда тренировал Жозе Моуринью. По словам Артёма, речь шла об аренде до конца сезона, поскольку «шпорам» было необходимо срочно заменить травмированного звёздного форварда Гарри Кейна. «Мне культурно сказали, что это невозможно», — сказал 32-летний форвард в интервью «Чемпионату» прошлым летом.