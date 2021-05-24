Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Все события
Фоторепортажи
26Сборная России на чемпионате мира-2021
21Сборная США обыграла Канаду
15:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба: Были реальные желания и мысли о Европе, но меня кинули

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о несостоявшемся отъезде в один из европейских клубов.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно о чём-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девать дней — очень сложные», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Дзюба мог перейти в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который тогда тренировал Жозе Моуринью. По словам Артёма, речь шла об аренде до конца сезона, поскольку «шпорам» было необходимо срочно заменить травмированного звёздного форварда Гарри Кейна. «Мне культурно сказали, что это невозможно», — сказал 32-летний форвард в интервью «Чемпионату» прошлым летом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Звезды НХЛ согласились сыграть за Россию на ЧМ
Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020
Официально представлен трофей Лиги конференций УЕФА (видео)
«Я потерял веру». В Швеции и Канаде в шоке от провалов на ЧМ
Сборную Беларуси предлагают отстранить от ЧМ по хоккею
Сборная Германии объявила окончательную заявку на Евро-2020
Дзюба: Когда были реальные предложения из Европы, меня кинули
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь