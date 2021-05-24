В Германии сообщили об интересе «Спартака» к защитнику «Майнца»

На 24-летнего голландца также претендуют «Брюгге», «Байер» и неназванный клуб из топ-6 АПЛ.

В этом сезоне центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд».