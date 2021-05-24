В Германии сообщили об интересе «Спартака» к защитнику «Майнца»
Защитник «Майнца» Джерри Сен Жюст попал в сферу интересов «Спартака», утверждает Bild.
Защитник «Майнца» Джерри Сен Жюст попал в сферу интересов «Спартака», утверждает Bild.
На 24-летнего голландца также претендуют «Брюгге», «Байер» и неназванный клуб из топ-6 АПЛ.
Немецкий клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро.
В этом сезоне центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд».
Сен Жюст попал в расширенный состав сборной Голландии на Евро-2020.