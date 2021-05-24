Калакуцкий покинул пост генерального директора «Крыльев Советов»

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» выиграли первенство Олимп — Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала Бетсити — Кубка России.

«Действительно, я покинул пост генерального директора “Крыльев Советов”. Ранее написал заявление по собственному желанию, его сегодня приняли. Причины сообщу позже», — сказал Калакуцкий.