Калакуцкий покинул пост генерального директора «Крыльев Советов»
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евгений Калакуцкий покинул должность генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом он рассказал ТАСС.
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евгений Калакуцкий покинул должность генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом он рассказал ТАСС.
В прошедшем сезоне «Крылья Советов» выиграли первенство Олимп — Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую
«Действительно, я покинул пост генерального директора “Крыльев Советов”. Ранее написал заявление по собственному желанию, его сегодня приняли. Причины сообщу позже», — сказал Калакуцкий.
«Что я буду делать дальше?