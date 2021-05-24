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17:05 (мск), источник: ТАСС

Калакуцкий покинул пост генерального директора «Крыльев Советов»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евгений Калакуцкий покинул должность генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом он рассказал ТАСС.

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В прошедшем сезоне «Крылья Советов» выиграли первенство Олимп — Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала Бетсити — Кубка России.

«Действительно, я покинул пост генерального директора “Крыльев Советов”. Ранее написал заявление по собственному желанию, его сегодня приняли. Причины сообщу позже», — сказал Калакуцкий.

«Что я буду делать дальше? Какие-то мысли есть, но как они будут реализовываться на практике — давайте подождем», — добавил он.

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