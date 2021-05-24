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17:59 (мск), источник: ТАСС

Попечительский совет футбольного «Урала» создали при поддержке свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Крупные финансово-промышленные компании вошли в попечительский совет футбольного клуба «Урал», который создали в Екатеринбурге при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Совет займется развитием экономической базы регионального футбола, сообщили в департаменте информационной политики области в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

«При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создан попечительский совет футбольного клуба “Урал”, в который вошли представители ряда финансово-промышленных групп, в том числе ЕВРАЗ, “Сима-ленд”, “СКБ Контур”, ГК BROZEX, Уральский банк ПАО “Сбербанк России”, “Уральские авиалинии”, “Мотив” и другие. Попечительский совет создан как совещательный орган Совета директоров клуба. Он нацелен на объединение делового сообщества Свердловской области, организацию площадки для сотрудничества и эффективной реализации проектов по развитию экономической базы свердловского футбола и его социальной ориентированности», — говорится в сообщении.

Совет планирует активно заниматься развитием детско-юношеского футбола в регионе. «Мы бросим все силы для укрепления внутренних резервов и подготовки молодых спортсменов», — цитирует департамент президента «Урала» Григория Иванова.

«Урал» завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

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