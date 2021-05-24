Попечительский совет футбольного «Урала» создали при поддержке свердловского губернатора

«При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создан попечительский совет футбольного клуба “Урал”, в который вошли представители ряда финансово-промышленных групп, в том числе ЕВРАЗ, “Сима-ленд”, “СКБ Контур”, ГК BROZEX, Уральский банк ПАО “Сбербанк России”, “Уральские авиалинии”, “Мотив” и другие. Попечительский совет создан как совещательный орган Совета директоров клуба. Он нацелен на объединение делового сообщества Свердловской области, организацию площадки для сотрудничества и эффективной реализации проектов по развитию экономической базы свердловского футбола и его социальной ориентированности», — говорится в сообщении.