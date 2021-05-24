Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Спартак»

Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Команда Спартак

Сообщается, что в штаб Витории войдут ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работают вместе с Виторией с 2011 года.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. «Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.