Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Спартак»
ТАСС, 24 мая. Португалец Руй Витория стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 24 мая. Португалец Руй Витория стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.
Сообщается, что в штаб Витории войдут ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работают вместе с Виторией с 2011 года.
В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. «Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — Российской
Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).