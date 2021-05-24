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17:39 (мск), источник: ТАСС

Руй Витория назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Спартак»

ТАСС, 24 мая. Португалец Руй Витория стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

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Команда
Спартак

Сообщается, что в штаб Витории войдут ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работают вместе с Виторией с 2011 года.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. «Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).

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