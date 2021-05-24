Прядкин: Матчи последнего тура РПЛ сезона-2021/22 будут начинаться после 19:00
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Все матчи последнего тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Все матчи последнего тура Тинькофф — Российской
Матч заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) в минувшем сезоне был перенесен
«Это наша зона ответственности, мы это рассматривали на общем собрании сегодня, — сказал Прядкин. — Все же у нас эта практика была давно, наверное, наше упущение. Раньше был ряд клубов, когда большая разница по времени в регионах, мы старались это исправить. Точно все матчи в сезоне-2021/22 будут начинаться после 19:00, постараемся уйти от этого нюанса».
По итогам сезона «Ротор» покинул РПЛ, а «Уфа» и «Арсенал» сохранили прописку в высшем дивизионе.