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17:44 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Матчи последнего тура РПЛ сезона-2021/22 будут начинаться после 19:00

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Все матчи последнего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 будут начинаться после 19:00 по московскому времени. Об этом журналистам сообщил после общего собрания клубов РПЛ президент лиги Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Матч заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) в минувшем сезоне был перенесен из-за жары на два часа позже, в то время как игра «Рубина» и «Ротора», который боролся с уфимским клубом за сохранение места в элите, началась по плану в 14:00 мск и завершилась со счетом 1:1. Такое решение вызвало недовольство у волгоградского клуба.

«Это наша зона ответственности, мы это рассматривали на общем собрании сегодня, — сказал Прядкин. — Все же у нас эта практика была давно, наверное, наше упущение. Раньше был ряд клубов, когда большая разница по времени в регионах, мы старались это исправить. Точно все матчи в сезоне-2021/22 будут начинаться после 19:00, постараемся уйти от этого нюанса».

По итогам сезона «Ротор» покинул РПЛ, а «Уфа» и «Арсенал» сохранили прописку в высшем дивизионе.

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