Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Все события
Фоторепортажи
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Сен Жюста рассказал об интересе четырех российских клубов к игроку

Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сен Жюста прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

Наверх
Источник: AP 2021

Ранее, 24 мая, об этом сообщало издание Bild.

«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», — сказал Эссикаль «СЭ».

В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд» (Данил Алешин).

Читайте также
 Шпагат на пляже в бикини. Что вытворяют российские спортсменки на отдыхе
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Российские хоккеисты проиграли словакам на ЧМ впервые за 17 лет
Сборная Латвии возглавила группу B на чемпионате мира по хоккею
На чемпионате мира в Риге заменили флаг России на символику ОКР
«Пижонов наказывают»: Борис Михайлов — об игре сборной России
«Зенит» интересуется футболистом «Милана»
«Спартак» представил нового тренера роликом про шахматы: видео
Белорусы играют с чехами на ЧМ-2021 по хоккею (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь