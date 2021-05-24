Агент Сен Жюста рассказал об интересе четырех российских клубов к игроку

«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», — сказал Эссикаль «СЭ».

В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд» (Данил Алешин).