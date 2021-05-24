«Здесь недостаточно просто съесть коня». «Спартак» представил Виторию роликом про шахматы

«Спартак» представил нового главного тренера Руя Виторию в своём стиле: перед официальным объявлением клуб опубликовал ролик с отсылками, прямо указывающими на фигуру специалиста.

Вот он, если не видели.

Главный герой — гроссмейстер, претендент на шахматную корону Ян Непомнящий, поэтому и «сюжет» крутится вокруг шахмат. Интересно, что недавно он наносил символический удар в матче с «Химками», который стал последним для Доменико Тедеско в «Спартаке», а тут — приветствует нового тренера.

Команда Спартак

«Шахматы похожи на футбол», — говорит Непомнящий как бы своему сопернику, на половине стола которого стоит флаг Португалии. «Здесь недостаточно просто съесть коня. Важны терпение, выдержка, решимость. Умение рисковать. Одна фигура не принесёт вам победу — здесь важна система. У вас всё это есть. Теперь ваш ход!».

В конце Непомнящий переключает шахматные часы, которые на обоих экранах показывают 45:00.

В пресс-службе «Спартака» объяснили, почему подали назначение Витории через шахматы и Непомнящего.

«Мы видим Руя тренером с собственной философией, тренера-мыслителя», — сказали «Чемпионату». — Многие специалисты говорят о подходе Руя к организации игры: когда важна система, при которой потеря игрока или форс-мажоры не мешают команде действовать единым фронтом. Этим и многими другими вещами, озвученными Яном, шахматы и похожи на футбол, где значима система, а не каждая отдельная фигура. Ну, а выбор гроссмейстера очень прост. Ян болеет за «Спартак» с детства, посещает матчи. Мы очень рады, что он сейчас является ньюсмейкером в мире спорта и в конце года сразится за шахматную корону. В данном ролике он — ментор главного тренера, напоминающий Рую о том, что у него есть всё, чтобы добиваться побед.