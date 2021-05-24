«Зенит» интересуется Хаканом Чалханоглу из «Милана»

Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Команда Зенит

«У турка заканчивается контракт с “Миланом”, поэтому у “Зенита” есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что интерес к Чалханоглу обусловлен тем, что Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника.