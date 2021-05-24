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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» интересуется Хаканом Чалханоглу из «Милана»

«Зенит» прорабатывает вариант с подписанием полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.

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Источник: Reuters

Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

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Зенит

«У турка заканчивается контракт с “Миланом”, поэтому у “Зенита” есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что интерес к Чалханоглу обусловлен тем, что Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника.

Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

В марте Чалханоглу вошёл в список лучших потенциально свободных агентов Серии А по версии портала Football Italia.

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