«Зенит» интересуется Хаканом Чалханоглу из «Милана»
«Зенит» прорабатывает вариант с подписанием полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.
«Зенит» прорабатывает вариант с подписанием полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.
Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«У турка заканчивается контракт с “Миланом”, поэтому у “Зенита” есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что интерес к Чалханоглу обусловлен тем, что Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника.
Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В марте Чалханоглу вошёл в список лучших потенциально свободных агентов Серии А по версии портала Football Italia.