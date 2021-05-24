Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Нант
Монпелье
12
Все события
Фоторепортажи
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
19:29 (мск), источник: ТАСС

Витория заявил, что тренировать «Спартак» в год столетия клуба является большой честью

ТАСС, 24 мая. Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория подчеркнул, что возглавлять команду в год столетия клуба является для него большой честью. Комментарий португальца приводит пресс-служба красно-белых.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта с 51-летним Виторией сроком на два года. Он сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о том, что покинет клуб по окончании соглашения.

«Готов к новому испытанию. Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как “Спартак”, особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успехов», — сказал Витория.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22. В 2022 году «Спартак» отпразднует столетие клуба.

Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Российские хоккеисты проиграли словакам на ЧМ впервые за 17 лет
Сборная Латвии возглавила группу B на чемпионате мира по хоккею
На чемпионате мира в Риге заменили флаг России на символику ОКР
«Пижонов наказывают»: Борис Михайлов — об игре сборной России
«Зенит» интересуется футболистом «Милана»
«Спартак» представил нового тренера роликом про шахматы: видео
Белорусы играют с чехами на ЧМ-2021 по хоккею (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь