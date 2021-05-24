Витория заявил, что тренировать «Спартак» в год столетия клуба является большой честью

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта с 51-летним Виторией сроком на два года. Он сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о том, что покинет клуб по окончании соглашения.
«Готов к новому испытанию. Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как “Спартак”, особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успехов», — сказал Витория.
«Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22. В 2022 году «Спартак» отпразднует столетие клуба.
Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).