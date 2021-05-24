Витория — пятый тренер из Португалии в РПЛ. Чего добились четыре предыдущих?
«Спартак» должен воодушевлять «португальский» опыт «Зенита», а ЦСКА и «Локомотива» — настораживать.
«Спартак» должен воодушевлять «португальский» опыт «Зенита», а ЦСКА и «Локомотива» — настораживать.
«Спартак» подписал двухлетний контракт с новым тренером. «Совет директоров ФК “Спартак-Москва” утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении
Артур Жорже (ЦСКА)
Выиграл: Суперкубок России (2004).
Португальский специалист был призван заменить Валерия Газзаева на посту рулевого ЦСКА, но в 20 матчах под его руководством армейцы одержали всего девять побед, после чего Жорже уволили. Артур приезжал в Россию как звёздный футбольный тренер, выиграв три чемпионства Португалии, титул во Франции и Кубок европейских чемпионов.
«Гинеру не хватило терпения, — заявил Жорже в интервью “Советскому спорту” после отставки. — В то время мы шли на
Мариану Баррету («Кубань»)
С января 2009 года Баррету работал в тренерском штабе «Кубани» у Сергея Овчинникова.
Жозе Коусейру («Локомотив»)
Бывший тренер железнодорожников задержался в России всего на один сезон. Под его руководством у «Локомотива» были как взлёты (12-матчевая беспроигрышная серия), так и падения (вылет из 1/16 Лиги Европы и ¼ Кубка России). Впрочем, португалец провалился в России, заняв седьмое место по окончании сезона и не попав в еврокубки.
Андре
Выиграл: чемпионат (2014/2015), Кубок (2015/2016) и Суперкубок России (2015).
За два года
В 2018 году Андре заявил, что всегда будет фанатом
Павел Прохоров