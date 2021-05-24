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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Витория — пятый тренер из Португалии в РПЛ. Чего добились четыре предыдущих?

«Спартак» должен воодушевлять «португальский» опыт «Зенита», а ЦСКА и «Локомотива» — настораживать.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» подписал двухлетний контракт с новым тренером. «Совет директоров ФК “Спартак-Москва” утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых. Витория стал пятым португальским специалистом в истории РПЛ. Пришло время вспомнить, чем запомнились и чего добились его соотечественники в России.

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Артур Жорже (ЦСКА)

Выиграл: Суперкубок России (2004).

Команда
ЦСКА

Португальский специалист был призван заменить Валерия Газзаева на посту рулевого ЦСКА, но в 20 матчах под его руководством армейцы одержали всего девять побед, после чего Жорже уволили. Артур приезжал в Россию как звёздный футбольный тренер, выиграв три чемпионства Португалии, титул во Франции и Кубок европейских чемпионов.

«Гинеру не хватило терпения, — заявил Жорже в интервью “Советскому спорту” после отставки. — В то время мы шли на втором-третьем месте, играли нормально. Но взгляды на футбол у нас были разные». Всё же португалец успел порадовать фанатов ЦСКА, подарив им Суперкубок России в 2004 году. Это был первый трофей Суперкубка России в истории красно-синих.

Мариану Баррету («Кубань»)

С января 2009 года Баррету работал в тренерском штабе «Кубани» у Сергея Овчинникова. Из-за отсутствия тренерской лицензии PRO у экс-вратаря «Локомотива» Мариану был заявлен в качестве главного тренера команды. Проработали специалисты в тандеме всего пять месяцев — по личным обстоятельствам Баррету покинул Россию. За это время «Кубань» провела 11 матчей чемпионата и набрала 11 очков, болтаясь ниже десятого места.

Стоит отметить, что, помимо работы в краснодарском клубе, Мариану в начале 2000-х трудился в тренерском штабе «Локомотива» у Юрия Сёмина и в московском «Динамо».

Жозе Коусейру («Локомотив»)

Бывший тренер железнодорожников задержался в России всего на один сезон. Под его руководством у «Локомотива» были как взлёты (12-матчевая беспроигрышная серия), так и падения (вылет из 1/16 Лиги Европы и ¼ Кубка России). Впрочем, португалец провалился в России, заняв седьмое место по окончании сезона и не попав в еврокубки.

Тем не менее Коусейру оставил о себе хорошее впечатление: о нём положительно отзывались Марат Измайлов, Ольга Смородская, Дейвидас Шемберас, Тарас Бурлак и Сергей Овчинников.
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Андре Виллаш-Боаш («Зенит»)

Выиграл: чемпионат (2014/2015), Кубок (2015/2016) и Суперкубок России (2015).

За два года Виллаш-Боаш проделал фантастическую работу в «Зените». Португальский специалист принёс Петербургу чемпионство, Кубок и Суперкубок России, дошёл до четвертьфинала Лиги Европы и одержал пять побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, в сезоне-2014/2015 «Зенит» с Виллаш-Боашем установил новый рекорд чемпионата России, одержав восемь побед в начале чемпионата.

В 2018 году Андре заявил, что всегда будет фанатом сине-бело-голубых, и следует своим словам, часто оставляя комментарии под постами клуба в «Инстаграме» и поздравляя клуб с чемпионствами.

Павел Прохоров

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