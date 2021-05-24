Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку новому тренеру клуба Рую Витории

В понедельник «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом.

«Футбольный клуб “Спартак” приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом “Витория Гимарайнш”, обыграв в финале “Бенфику”. Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам “Аль-Наср”, всего Витория завоевал девять трофеев», — сказал Федун.

«Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в “Спартаке”. Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», — добавил владелец «Спартака».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. «Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.