«Спартак» сократил траты на тренерский штаб: общий бюджет на нового главного тренера и его помощников составит 3,6 миллиона евро. Ранее красно-белые тратили четыре миллиона евро. О подписании контракта с Виторией было объявлено ранее 24 мая на сайте «Спартака». Соглашение рассчитано на два года.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3239451298490?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Спартак

«Рейтинг Букмекеров» также отмечает, что «Спартак» вел переговоры с другим португальским специалистом Паулу Фонсекой. Последний затребовал сумму в 5,5 миллионов евро без учета затрат на остальной тренерский штаб.

Приглашение Витории повлекло за собой перемены в руководстве клуба. Спутница владельца «Спартака» Зарема Салихова покинула совет директоров, так и не одобрив кандидатуру нового главного тренера.