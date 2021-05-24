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21:46 (мск), источник: Sport24

Агент: Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Чалханоглу

Гордон Стипич, агент Хакана Чалханоглу, прокомментировал новость об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы никогда не вели переговоры с “Зенитом” по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в “Зенит” абсолютно не соответствует действительности», — сказал Стипич в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

В нынешнем сезоне 27-летний турок принял участие в 33 матчах Серии А, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

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