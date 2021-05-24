Агент: Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Чалханоглу
Гордон Стипич, агент Хакана Чалханоглу, прокомментировал новость об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
Гордон Стипич, агент Хакана Чалханоглу, прокомментировал новость об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
«Мы никогда не вели переговоры с “Зенитом” по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в “Зенит” абсолютно не соответствует действительности», — сказал Стипич в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
В нынешнем сезоне 27-летний турок принял участие в 33 матчах Серии А, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.