Нового тренера «Спартака» уже жалко. Репутацию Витории прибили еще до его назначения

Эпопея с новым тренером «Спартака» наконец-то закончилась — клуб официально объявил о назначении Руя Витории. Но сделать это спокойно не получилось: португалец ещё не добрался до России, а его уже критикуют. Смешно (хотя для болельщиков красно-белых должно быть грустно), что больше всего ругает тренера жена владельца клуба. В интервью «СЭ» Зарема Салихова обвинила тренера в том, что тот не смог посмотреть игру «Спартака» с «Локомотивом», а также в отсутствии амбиций и погоней за деньгами из-за работы в Саудовской Аравии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К словам Заремы придраться сложно — футбольная Саудовская Аравия ведь действительно считается «кладбищем для кораблей», только для тренеров или возрастных футболистов. Логичны и претензии к тому, что Витория не смог подготовиться ко встрече с тогда ещё возможным работодателем. Да и отсутствие других кандидатов для совета директоров вызывает вопросы. Но всё это — внутренняя кухня клуба. Подняв такие вопросы глобально и во всеуслышание, Салихова нанесла огромный удар по репутации — своей, Витории и клуба.

Слова Салиховой обсуждают не только болельщики в соцсетях (там они уже разделились на два лагеря, и очень многие уже сейчас против прихода португальца), но и ветераны клуба. Дойдут эти слова и до игроков, и до самого тренера.

И я бы точно не хотел оказаться на месте Витории — ты приходишь в клуб, зная, что жена владельца возражала против твоего назначения, обвиняла в погоне за деньгами и, если называть вещи своими именами, настраивала против тебя болельщиков и руководство.

Она ведь может продолжить делать это и дальше. Причём посыл про то, что у тренера нет мотивации и он только и хочет зарабатывать деньги, — один из самых больных для болельщиков. Когда в клуб назначали Доменико Тедеско, многие говорили про нехватку опыта, но такое воспринимается легче. А вот когда иностранец едет за наживой — это претензия посерьёзнее. За деньги, пусть и не свои, у нас принято переживать особенно сильно.

Ситуация, когда выбором тренера довольны не все фанаты или даже не все в руководстве клуба, — нормальная. Тедеско ведь тоже не нравился и экс-гендиру клуба Шамилю Газизову, да и Дмитрий Попов хотел отпустить его ещё зимой. Но всё это оставалось внутри. В итоге клуб вообще оказал Тедеско максимальную поддержку, вписывался за своего тренера даже в не самых однозначных ситуациях (например, после матча с «Сочи»), короче говоря -поддерживал немца не только на словах — и это принесло результат: «Спартак» занял второе место и сыграет в квалификации ЛЧ.

Руй Витория начинает с обратного. Он ещё не успел заслужить критику или похвалу от болельщиков, а его уже критикуют. И теперь в «Спартаке», где давление на тренера и так огромно (а после успеха Тедеско оно будет только больше), первый же провал воспримется ещё больнее. Когда немец уходил из клуба, я допускал, что огромная любовь к нему может сыграть злую шутку с новым тренером. Теперь к этому добавился ещё и удар изнутри — воспринимать Виторию в отрыве от слов Салиховой будет просто невозможно. И после поражений или неудачных серий вы точно услышите: «А вот Зарема была права!».

С важными словами поддержки, конечно, выступил Федун. Клуб должен сплотиться вокруг Витории. Но в такое сплочение, как вокруг Тедеско, уже не верится. Как минимум потому, что один из важнейших людей в «Спартаке» в тренера не верит от слова совсем. Виторию жалко уже сейчас! Интересно, он сам уже понял, куда попал?

Как под таким давлением поведёт себя тренер, сейчас не скажет никто. В «Бенфике» ведь давления было не меньше. Но португальцу точно будет не просто сложнее, чем Тедеско, когда тот приезжал в Россию. Ему будет гораздо сложнее. Добро пожаловать в «Спартак», Руй!