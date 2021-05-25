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08:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Нового тренера «Спартака» уже жалко. Репутацию Витории прибили еще до его назначения

Постаралась жена владельца клуба Зарема Салихова. В сплочение «Спартака» вокруг португальца верится с трудом.

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Источник: AFP 2021

Эпопея с новым тренером «Спартака» наконец-то закончилась — клуб официально объявил о назначении Руя Витории. Но сделать это спокойно не получилось: португалец ещё не добрался до России, а его уже критикуют. Смешно (хотя для болельщиков красно-белых должно быть грустно), что больше всего ругает тренера жена владельца клуба. В интервью «СЭ» Зарема Салихова обвинила тренера в том, что тот не смог посмотреть игру «Спартака» с «Локомотивом», а также в отсутствии амбиций и погоней за деньгами из-за работы в Саудовской Аравии.

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К словам Заремы придраться сложно — футбольная Саудовская Аравия ведь действительно считается «кладбищем для кораблей», только для тренеров или возрастных футболистов. Логичны и претензии к тому, что Витория не смог подготовиться ко встрече с тогда ещё возможным работодателем. Да и отсутствие других кандидатов для совета директоров вызывает вопросы. Но всё это — внутренняя кухня клуба. Подняв такие вопросы глобально и во всеуслышание, Салихова нанесла огромный удар по репутации — своей, Витории и клуба.

Слова Салиховой обсуждают не только болельщики в соцсетях (там они уже разделились на два лагеря, и очень многие уже сейчас против прихода португальца), но и ветераны клуба. Дойдут эти слова и до игроков, и до самого тренера.

И я бы точно не хотел оказаться на месте Витории — ты приходишь в клуб, зная, что жена владельца возражала против твоего назначения, обвиняла в погоне за деньгами и, если называть вещи своими именами, настраивала против тебя болельщиков и руководство.
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Она ведь может продолжить делать это и дальше. Причём посыл про то, что у тренера нет мотивации и он только и хочет зарабатывать деньги, — один из самых больных для болельщиков. Когда в клуб назначали Доменико Тедеско, многие говорили про нехватку опыта, но такое воспринимается легче. А вот когда иностранец едет за наживой — это претензия посерьёзнее. За деньги, пусть и не свои, у нас принято переживать особенно сильно.

Ситуация, когда выбором тренера довольны не все фанаты или даже не все в руководстве клуба, — нормальная. Тедеско ведь тоже не нравился и экс-гендиру клуба Шамилю Газизову, да и Дмитрий Попов хотел отпустить его ещё зимой. Но всё это оставалось внутри. В итоге клуб вообще оказал Тедеско максимальную поддержку, вписывался за своего тренера даже в не самых однозначных ситуациях (например, после матча с «Сочи»), короче говоря -поддерживал немца не только на словах — и это принесло результат: «Спартак» занял второе место и сыграет в квалификации ЛЧ.

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Руй Витория начинает с обратного. Он ещё не успел заслужить критику или похвалу от болельщиков, а его уже критикуют. И теперь в «Спартаке», где давление на тренера и так огромно (а после успеха Тедеско оно будет только больше), первый же провал воспримется ещё больнее. Когда немец уходил из клуба, я допускал, что огромная любовь к нему может сыграть злую шутку с новым тренером. Теперь к этому добавился ещё и удар изнутри — воспринимать Виторию в отрыве от слов Салиховой будет просто невозможно. И после поражений или неудачных серий вы точно услышите: «А вот Зарема была права!».

С важными словами поддержки, конечно, выступил Федун. Клуб должен сплотиться вокруг Витории. Но в такое сплочение, как вокруг Тедеско, уже не верится. Как минимум потому, что один из важнейших людей в «Спартаке» в тренера не верит от слова совсем. Виторию жалко уже сейчас! Интересно, он сам уже понял, куда попал?

Как под таким давлением поведёт себя тренер, сейчас не скажет никто. В «Бенфике» ведь давления было не меньше. Но португальцу точно будет не просто сложнее, чем Тедеско, когда тот приезжал в Россию. Ему будет гораздо сложнее. Добро пожаловать в «Спартак», Руй!

Максим Пахомов

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