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13:06 (мск), источник: Piter.tv

Футбольный клуб «Зенит» отмечает 96-й день рождения

Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует 96 лет со дня своего основания. В честь праздника на YouTube-канале сине-бело-голубых появилось новое видео.

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12
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За 96 лет «Зенит» стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города. На победном счету сине-бело-голубых — все возможные национальные трофеи, Кубок и Суперкубок УЕФА. Завоевав в 2021 году третий подряд титул чемпиона страны, «Зенит» стал настоящим лидером российского футбола и закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России, — говорится в описании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболистов поздравило движение фанатов «Зенита» — «Ландскрона». Болельщики поздравили любимый клуб и отметили, что он никогда не будет один.

96 лет назад клуб зародился на Ленинградском металлическом заводе. Первые матчи проводились с футболистами соседних предприятий. «Зенитом» он стал называться в 1939 году.

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