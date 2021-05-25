Футбольный клуб «Зенит» отмечает 96-й день рождения

За 96 лет «Зенит» стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города. На победном счету сине-бело-голубых — все возможные национальные трофеи, Кубок и Суперкубок УЕФА. Завоевав в 2021 году третий подряд титул чемпиона страны, «Зенит» стал настоящим лидером российского футбола и закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России, — говорится в описании.