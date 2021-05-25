Футбольный клуб «Зенит» отмечает 96-й день рождения
Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует 96 лет со дня своего основания. В честь праздника на
Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует 96 лет со дня своего основания. В честь праздника на
За 96 лет «Зенит» стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города. На победном счету
Футболистов поздравило движение фанатов «Зенита» — «Ландскрона». Болельщики поздравили любимый клуб и отметили, что он никогда не будет один.
96 лет назад клуб зародился на Ленинградском металлическом заводе. Первые матчи проводились с футболистами соседних предприятий. «Зенитом» он стал называться в 1939 году.