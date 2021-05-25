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18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий — о продаже Кварацхелии: Зачем задерживать поезд на ходу?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможной продажей полузащитника Хвичи Кварацхелии.

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Источник: РИА "Новости"

— Какое лучшее решение будет для Кварацхелии этим летом?

— Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем задерживать поезд на ходу?

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы говорили, что когда только пришли в «Рубин» и увидели Хвичу, то поняли, что оказались в клубе не зря. Не будет тяжело с ним расставаться? Заменить такой талант трудно.

Команда
Рубин

— Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту перейти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

— Как «Рубин» будет перестраивать игру после его ухода или это несистемная потеря?

— Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара — яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать похожего по модели игрока, но не будем менять стиль и систему игры.

— Вы еще ищете замену Хвичу или уже нашли?

— У нас есть масса вариантов. Есть Зурико, который может стать прямой заменой Хвичи. Сборы он будет проходить с «Рубином», а дальше — посмотрим. Но у нас еще Кварацхелия никуда не ушел. Поэтому мы держим в уме различные варианты.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча в Тинькофф РПЛ, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро (Владислав Зимагулов).

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