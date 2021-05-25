В ЦСКА рассказали подробности о травме Зайнутдинова и операции

Московский ЦСКА опубликовал актуальную информацию о состоянии здоровья полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 23-летний футболист прибыл в Германию на операцию. О его травме стало известно в марте, когда он покинул расположение национальной команды перед матчем отборочного раунда чемпионата мира с Францией.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3241568242362?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Полузащитник ПФК ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха. О возвращении игрока в строй pfc-cska. com сообщит дополнительно», — говорится в сообщении на сайте клуба.