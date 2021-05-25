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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

В ЦСКА рассказали подробности о травме Зайнутдинова и операции

О его повреждении стало известно перед матчем Казахстана с Францией.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА опубликовал актуальную информацию о состоянии здоровья полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 23-летний футболист прибыл в Германию на операцию. О его травме стало известно в марте, когда он покинул расположение национальной команды перед матчем отборочного раунда чемпионата мира с Францией.

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«Полузащитник ПФК ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха. О возвращении игрока в строй pfc-cska.com сообщит дополнительно», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне российской премьер-лиги Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.

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