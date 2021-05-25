В ЦСКА рассказали подробности о травме Зайнутдинова и операции
О его повреждении стало известно перед матчем Казахстана с Францией.
О его повреждении стало известно перед матчем Казахстана с Францией.
Московский ЦСКА опубликовал актуальную информацию о состоянии здоровья полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно, что 23-летний футболист прибыл в Германию на операцию. О его травме стало известно в марте, когда он покинул расположение национальной команды перед матчем отборочного раунда чемпионата мира с Францией.
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Напомним, в прошедшем сезоне российской