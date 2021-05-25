Ловрен: «Зенит» закрепил за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб с днем рождения. Сделал это хорватский футболист в инстаграме.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб с днем рождения. Сделал это хорватский футболист в инстаграме.
«25 мая мы отмечаем день рождения нашего клуба. “Зенит” был гордостью и одним из самых ярких символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев, мы выиграли все национальные трофеи, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В этом году мы в третий раз подряд выиграли чемпионат России и доказали, что являемся ведущим футбольным клубом страны, а также закрепили за