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21:40 (мск), источник: Sport24

Ловрен: «Зенит» закрепил за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб с днем рождения. Сделал это хорватский футболист в инстаграме.

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Источник: РИА "Новости"

«25 мая мы отмечаем день рождения нашего клуба. “Зенит” был гордостью и одним из самых ярких символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев, мы выиграли все национальные трофеи, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В этом году мы в третий раз подряд выиграли чемпионат России и доказали, что являемся ведущим футбольным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России. Сине-бело-голубой цвет — это сила, объединяющая миллионы людей по всему миру, и часть поддержки “Зенита” — совместное пение клубных песен в начале каждого матча и гармония с этим великим городом. Быть петербуржцем — значит быть болельщиком “Зенита”. С днем рождения, болельщики “Зенита”», — написал Ловрен.

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