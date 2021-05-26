СМИ: Мхитарян имеет на руках щедрое предложение из России
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ или в «Монако», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ или в «Монако», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Мхитарян и его семья хотят остаться в Риме. В текущем сезоне у него одни из лучших показателей — 15 голов и 13 голевых передач. Однако футболист строит амбициозные планы в финансовом и игровом плане — он запросил у руководства клуба продлить контракт на два года с зарплатой в 3 миллиона евро и хочет выступать в Лиге чемпионов. «Рома» заняла 7-е место по итогам Серии А, попав в 3-й по статусу европейский турнир — Лигу Конференций.
«В услугах полузащитника заинтересован “Монако”. Так же у него на руках имеется очень щедрое предложение из России», — говорится в источнике. О каком российском клубе идет речь — не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что кандидатуру армянского полузащитника рассматривает «Зенит». В ближайшие дни Мхитарян примет решение.
Ранее стало известно, что Мхитарян не попал в состав национальной команды на товарищеские матчи против Хорватии (1 июня) и Швеции (5 июня).