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15:56 (мск), источник: Sport24

Погребняк пока не принял решение о продолжении карьеры

Нападающий Павел Погребняк, у которого летом истекает контракт с Уралом, сообщил, что еще не определился со своим будущим.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока новостей нет, решение по будущему еще не принял», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Ранее Погребняк сообщал, что примет решение о завершении или продолжении карьеры к 25 мая.

В сезоне-2020/21 37-летний форвард провел 19 матчей, в которых забил 4 гола.

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