Погребняк пока не принял решение о продолжении карьеры
Нападающий Павел Погребняк, у которого летом истекает контракт с Уралом, сообщил, что еще не определился со своим будущим.
Нападающий Павел Погребняк, у которого летом истекает контракт с Уралом, сообщил, что еще не определился со своим будущим.
«Пока новостей нет, решение по будущему еще не принял», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
Ранее Погребняк сообщал, что примет решение о завершении или продолжении карьеры к 25 мая.
В сезоне-2020/21 37-летний форвард провел 19 матчей, в которых забил 4 гола.