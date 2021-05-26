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16:59 (мск), источник: ТАСС

Гол футболиста «Рубина» Макарова признан лучшим в сезоне Российской премьер-лиги

ТАСС, 26 мая. Гол полузащитника казанского футбольного клуба «Рубин» Дениса Макарова в ворота петербургского «Зенита» признан лучшим в сезоне-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Футболист отличился в матче 21-го тура против санкт-петербургского «Зенита» (2:1). В компенсированное время Макаров со своей половины поля пробежал с мячом, обыграл защитника Деяна Ловрена и пробил в правый нижний угол.

В прошедшем сезоне Макаров принял участие в 28 матчах в РПЛ, в которых забил семь голов и отдал одну голевую передачу. «Рубин» по итогам сезона чемпионата России занял четвертое место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Макарову 23 года, он выступает за «Рубин» с января 2020 года. В мае футболист попал в расширенный состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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