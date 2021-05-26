Гол футболиста «Рубина» Макарова признан лучшим в сезоне Российской премьер-лиги

Футболист отличился в матче 21-го тура против санкт-петербургского «Зенита» (2:1). В компенсированное время Макаров со своей половины поля пробежал с мячом, обыграл защитника Деяна Ловрена и пробил в правый нижний угол.

В прошедшем сезоне Макаров принял участие в 28 матчах в РПЛ, в которых забил семь голов и отдал одну голевую передачу. «Рубин» по итогам сезона чемпионата России занял четвертое место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций.