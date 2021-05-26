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17:26 (мск), источник: ТАСС

Сергей Семак стал лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге

ТАСС, 26 мая. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», назван лучшим тренером прошедшего сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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13
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По итогам голосования Семак набрал 96 очков, опередив наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого (93 очка) и Игоря Черевченко из подмосковных «Химок» (61).

Под руководством Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России (2019−2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).

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