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17:27 (мск), источник: Sport24

Руй Витория: С этим «Спартаком» можно бороться за трофеи

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что красно-белым по силам бороться за трофеи. По словам португальского специалиста, это было важным фактором при принятии решения возглавить московский клуб.

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Источник: Sport24

«Я уже начал учить русский язык, но думаю, что на это мне понадобится лет десять.

«Спартак» — это вызов для меня, это большая честь. Это исторически важный клуб для России, которому исполняется 100 лет, который хочет расти и решил довериться мне. С этой командой можно бороться за трофеи, а этот фактор был для меня важен при принятии решения, — цитирует Виторию A Bola.

В сезоне-2020/21 «Спартак» не завоевал ни одного трофея, но, финишировав вторым в РПЛ, получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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