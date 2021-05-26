Руй Витория: С этим «Спартаком» можно бороться за трофеи

«Я уже начал учить русский язык, но думаю, что на это мне понадобится лет десять.

«Спартак» — это вызов для меня, это большая честь. Это исторически важный клуб для России, которому исполняется 100 лет, который хочет расти и решил довериться мне. С этой командой можно бороться за трофеи, а этот фактор был для меня важен при принятии решения, — цитирует Виторию A Bola.