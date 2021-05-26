Руй Витория: С этим «Спартаком» можно бороться за трофеи
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория считает, что
«Я уже начал учить русский язык, но думаю, что на это мне понадобится лет десять.
«Спартак» — это вызов для меня, это большая честь. Это исторически важный клуб для России, которому исполняется 100 лет, который хочет расти и решил довериться мне. С этой командой можно бороться за трофеи, а этот фактор был для меня важен при принятии решения, — цитирует Виторию A Bola.
В сезоне-2020/21 «Спартак» не завоевал ни одного трофея, но, финишировав вторым в РПЛ, получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.