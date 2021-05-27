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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

Начинавший карьеру в «Кайрате» футболист подписал долгосрочный контракт с «Зенитом»

Он признавался лучшим полузащитником в России.

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18-летний футболист Евгений Ким продлил соглашение с «Зенитом» до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Команда
Зенит

Ким в текущем сезоне выступает за «Зенит» в Молодежной лиге и ЮФЛ-1. Полузащитник забил четыре гола и отдал 12 голевых передач за молодежку.

Отметим, что Евгений родился в Алматы, начинал карьеру в мини-футбольном клубе «Кайрат», первые тренеры — Андрей Рудковский и Юрий Найдовский. В 2013 году переехал в Санкт-Петербург. В составе команд Академии выигрывал первенство Санкт-Петербурга (2019), Кубок Санкт-Петербурга (2016, 2019), первенство России среди МРО (2018, 2019), МРО Северо-Запад (2016, 2017).

Признавался лучшим полузащитником первенства России среди МРО, входил в состав символической сборной первенства Санкт-Петербурга (2017, 2019).

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