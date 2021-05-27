Начинавший карьеру в «Кайрате» футболист подписал долгосрочный контракт с «Зенитом»
Он признавался лучшим полузащитником в России.
Он признавался лучшим полузащитником в России.
18-летний футболист Евгений Ким продлил соглашение с «Зенитом» до 2025 года. Об этом сообщает
Ким в текущем сезоне выступает за «Зенит» в Молодежной лиге и ЮФЛ-1. Полузащитник забил четыре гола и отдал 12 голевых передач за молодежку.
Отметим, что Евгений родился в Алматы, начинал карьеру в
Признавался лучшим полузащитником первенства России среди МРО, входил в состав символической сборной первенства