«У кого чешутся кулаки, наверное, лучше уйти в ММА». РПЛ о драке футболистов «Ахмата» и «Локомотива»

— С чего все началось? Кто спровоцировал драку?

— Судя по словам инспектора и тем материалам, с которыми я ознакомился, все началось с того, что 99 номер команды из Грозного — Лечи Садулаев — толкнул арбитра, который показал ему вторую желтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе. После этого игроки «Локомотива» и «Ахмата» скопились в центральном круге и в какой-то момент началась потасовка, а если говорить точнее — драка, в которой наиболее активное участие принимали игроки хозяев. Не все, но многие. Со стороны «Локо», исходя из видео, сопротивление оказал один человек.

— Насколько серьезные последствия потасовки? Есть ли пострадавшие?

— Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах некоторых своих игроков. За более точной медицинской информацией лучше обратиться в московский клуб.

— Как удалось погасить конфликт?

— К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демаршей.

— Какие могут быть санкции? Говорят, что конфликт пытались замять.