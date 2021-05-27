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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У кого чешутся кулаки, наверное, лучше уйти в ММА». РПЛ о драке футболистов «Ахмата» и «Локомотива»

Руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» массовую потасовку во время матча молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив».

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— С чего все началось? Кто спровоцировал драку?

— Судя по словам инспектора и тем материалам, с которыми я ознакомился, все началось с того, что 99 номер команды из Грозного — Лечи Садулаев — толкнул арбитра, который показал ему вторую желтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе. После этого игроки «Локомотива» и «Ахмата» скопились в центральном круге и в какой-то момент началась потасовка, а если говорить точнее — драка, в которой наиболее активное участие принимали игроки хозяев. Не все, но многие. Со стороны «Локо», исходя из видео, сопротивление оказал один человек.

— Насколько серьезные последствия потасовки? Есть ли пострадавшие?

— Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах некоторых своих игроков. За более точной медицинской информацией лучше обратиться в московский клуб.

— Как удалось погасить конфликт?

— К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демаршей.

— Какие могут быть санкции? Говорят, что конфликт пытались замять.

— Все подробности отражены в рапорте. Никто ничего не скрывал — материалы будут переданы в КДК, который у нас и выносит наказания. Что касается санкций, то с нашей стороны было бы некорректно давать оценки и прогнозировать такие вещи. Мы уверены, что КДК разберется и вынесет справедливый вердикт. Со своей стороны осуждаем любое проявление неспортивного поведения и тем более применение насилия. Тем, у кого чешутся кулаки и кто таким образом отыгрывается за поражения, наверное, лучше уйти в ММА (Севастиан Терлецкий).

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