Ари про Дзюбу и его видео: Я очень верующий человек и сегодня вижу все под другим углом

— Как человек Артем всегда очень позитивный и игривый. Как игрок он со временем очень вырос. Сейчас он на пике. Тот опыт, который у него есть на сегодняшний день, играет ключевую роль. Дзюба сейчас действительно лидер сборной. У Артема впереди светлое будущее в сборной России.

— Каждый в этой жизни совершает ошибки и у каждого есть свои скелетики в шкафу. Я очень верующий человек и сегодня я вижу все под другим углом. У людей, которые не сильно вовлечены в веру, в церковную жизнь, бывают моменты в жизни, когда они оступаются, совершают ошибки. Мне очень жаль, что с Артемом произошло такое. Уверен, ему самому было очень неловко. Надеюсь, он больше не попадет в подобные ситуации.