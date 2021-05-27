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21:14 (мск), источник: Sport24

Ари про Дзюбу и его видео: Я очень верующий человек и сегодня вижу все под другим углом

Бывший нападающий «Краснодара» Ари в интервью корреспондентам Sport24 Тиграну Арутюняну и Алине Матинян рассказал о своем отношении к форварду «Зенита» и капитану сборной России Артему Дзюбе и скандальном видео с участием футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

— Дзюба сейчас лидер сборной России. Каким он запомнился тебе? Ты же еще в «Спартаке» с ним пересекался.

— Как человек Артем всегда очень позитивный и игривый. Как игрок он со временем очень вырос. Сейчас он на пике. Тот опыт, который у него есть на сегодняшний день, играет ключевую роль. Дзюба сейчас действительно лидер сборной. У Артема впереди светлое будущее в сборной России.

— Ты же видел то его видео?

— Каждый в этой жизни совершает ошибки и у каждого есть свои скелетики в шкафу. Я очень верующий человек и сегодня я вижу все под другим углом. У людей, которые не сильно вовлечены в веру, в церковную жизнь, бывают моменты в жизни, когда они оступаются, совершают ошибки. Мне очень жаль, что с Артемом произошло такое. Уверен, ему самому было очень неловко. Надеюсь, он больше не попадет в подобные ситуации.

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