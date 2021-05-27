«Ростов» выкупил права на Али Соу у софийского ЦСКА
Луиджи Соррентино, агент нападающего Ростова Али Соу, сообщил, что российский клуб выкупил контракт гамбийского футболиста.
Луиджи Соррентино, агент нападающего Ростова Али Соу, сообщил, что российский клуб выкупил контракт гамбийского футболиста.
«Ростов выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе», — сказал Соррентино в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
26-летний Соу был арендован «Ростовом» с правом последующего выкупа у софийского ЦСКА в феврале.
В составе команды Валерия Карпина форвард провел 11 матчей в чемпионате России, отметившись 3 голами.