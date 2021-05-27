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21:42 (мск), источник: Sport24

«Ростов» выкупил права на Али Соу у софийского ЦСКА

Луиджи Соррентино, агент нападающего Ростова Али Соу, сообщил, что российский клуб выкупил контракт гамбийского футболиста.

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Источник: Reuters

«Ростов выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе», — сказал Соррентино в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

26-летний Соу был арендован «Ростовом» с правом последующего выкупа у софийского ЦСКА в феврале.

В составе команды Валерия Карпина форвард провел 11 матчей в чемпионате России, отметившись 3 голами.

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