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22:28 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший врач «Спартака» назвал сроки возвращения Зайнутдинова

Казахстанец получил травму в марте.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный врач Лю Хуншен, работавший в футбольном клубе «Спартак», в интервью Metaratings.ru поделился мнением о возможных сроках возвращения полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, который 25 мая был прооперирован в Германии в связи с травмой паха.

Во время загрузки произошла ошибка.
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ЦСКА

«Обычно через неделю после операции снимают швы. Если никакого воспаления и отека не будет, то процесс восстановления займет примерно месяц. Но если будут какие-то осложнения, то процесс восстановления может быть затянут на неопределенный срок. Если все будет хорошо, Зайнутдинов уже в конце июня сможет тренироваться в общей группе», — сказал Лю Хуншен.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.

О его травме стало известно в марте во время подготовки сборной Казахстана к матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.

Готовиться к новому сезону «армейцы» начнут 14 июня.

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