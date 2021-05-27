Бывший врач «Спартака» назвал сроки возвращения Зайнутдинова

Спортивный врач Лю Хуншен, работавший в футбольном клубе «Спартак», в интервью Metaratings.ru поделился мнением о возможных сроках возвращения полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, который 25 мая был прооперирован в Германии в связи с травмой паха.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3246236240570?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда ЦСКА

«Обычно через неделю после операции снимают швы. Если никакого воспаления и отека не будет, то процесс восстановления займет примерно месяц. Но если будут какие-то осложнения, то процесс восстановления может быть затянут на неопределенный срок. Если все будет хорошо, Зайнутдинов уже в конце июня сможет тренироваться в общей группе», — сказал Лю Хуншен.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.

О его травме стало известно в марте во время подготовки сборной Казахстана к матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.