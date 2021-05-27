Бывший врач «Спартака» назвал сроки возвращения Зайнутдинова
Казахстанец получил травму в марте.
Казахстанец получил травму в марте.
Спортивный врач Лю Хуншен, работавший в футбольном клубе «Спартак», в интервью Metaratings.ru поделился мнением о возможных сроках возвращения полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, который 25 мая был прооперирован в Германии в связи с травмой паха.
«Обычно через неделю после операции снимают швы. Если никакого воспаления и отека не будет, то процесс восстановления займет примерно месяц. Но если будут
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.
О его травме стало известно в марте во время подготовки сборной Казахстана к матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.
Готовиться к новому сезону «армейцы» начнут 14 июня.