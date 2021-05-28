«Ахмат» наказал участников потасовки в игре с «Локомотивом»

Игроков также не вызовут на подготовительные сборы первой команды, которые начнутся в июне. Решение об их возвращении к занятиям будет принято позже. Поведение Садулаева, Джакуева и Ибишева «Ахмат» назвал неподобающим. В клубе отметили, что футболисты должны доказывать свою состоятельность в матчах.

Игроков наказали за участие в массовой потасовке в игре молодежного первенства против «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.