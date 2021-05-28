«Ахмат» наказал участников потасовки в игре с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов Лечи Садулаева,
Футбольный клуб «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов Лечи Садулаева,
Игроков также не вызовут на подготовительные сборы первой команды, которые начнутся в июне. Решение об их возвращении к занятиям будет принято позже. Поведение Садулаева, Джакуева и Ибишева «Ахмат» назвал неподобающим. В клубе отметили, что футболисты должны доказывать свою состоятельность в матчах.
Драка произошла в концовке встречи после пятого забитого мяча в ворота грозненцев. Футболист «Ахмата» получил красную карточку перед розыгрышем с центра поля. Потасовка началась после того, как на рефери встречи было оказано физическое воздействие.