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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ахмат» наказал участников потасовки в игре с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева. Об этом сообщается на сайте грозненской команды.

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Игроков также не вызовут на подготовительные сборы первой команды, которые начнутся в июне. Решение об их возвращении к занятиям будет принято позже. Поведение Садулаева, Джакуева и Ибишева «Ахмат» назвал неподобающим. В клубе отметили, что футболисты должны доказывать свою состоятельность в матчах.

Игроков наказали за участие в массовой потасовке в игре молодежного первенства против «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.

Драка произошла в концовке встречи после пятого забитого мяча в ворота грозненцев. Футболист «Ахмата» получил красную карточку перед розыгрышем с центра поля. Потасовка началась после того, как на рефери встречи было оказано физическое воздействие.

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