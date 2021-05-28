«Рубин» впервые за 6 лет в еврокубках и хочет стать сильнее. В клубе уже взяли замену Хвиче

Зимой мы назвали «Рубин» Слуцкого главной аномалией чемпионата России. По качеству созданных голевых моментов команда шла четвертой в лиге, но из-за проблем с реализацией подняться в группу лидеров Казань не могла — после первой части сезона «Рубин» оставался всего лишь 9-м.

Весной команда сделала очередной шаг вперед: решила проблемы с упущенными шансами, стала второй в РПЛ по заработанным очкам (выше только «Локомотив») и впервые за 6 лет заскочила в еврокубки. А еще делегировала в сборную России трех новичков — Самошникова, Макарова и Дюпина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO-Itf8nwKo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO-Itf8nwKo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO-Itf8nwKo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И судя по трансферным планам «Рубина», в клубе хотят стать еще сильнее уже к следующему сезону.

Главный вопрос на лето — Кварацхелия. Казань уже подыскала ему замену

Главный актив «Рубина» Хвича Кварацхелия, сделавший в этом чемпионате 4+4 и покоривший лигу своим дриблингом, скорее всего уедет этим летом в Европу. Об этом прямо говорил Слуцкий («Думаю, он сделает этот шаг») и отец футболиста («Сын на 100% уйдет из “Рубина” летом»).

Представители Хвичи сглаживают ситуацию заявлениями о том, что игрок не собирается уезжать из России любой ценой, но покупатели на грузинского вингера почти наверняка найдутся. «Рубин» уже готов к этому — на днях клуб объявил о трансфере игрока, который должен заменить Хвичу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPXneuYMwNz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPXneuYMwNz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPXneuYMwNz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С 22-летним Сеадом Хакшабановичем подписан контракт на пять лет. Последние три года игрок сборной Черногории провел в Швеции, где выступал за «Норчепинг» — и стал за это время одним из самых дорогих игроков чемпионата по версии transfermarkt (4 млн евро — столько же стоит только Гамшик).

В прошлом году Хакшабанович сделал 7 голов и 11 ассистов за 29 матчей. Профильная позиция новичка «Рубина» левый фланг, но есть и дополнительный бонус: полузащитник может сыграть центрального хава.

Уже в этом году Хакшабанович первый в лиге по количеству созданных голевых моментов за матч (2), второй в чемпионате по среднему числу успешных передач под удар (1,43) и очень крут в плане удачных обводок (4 в среднем за игру). Лучше этого показателя нет ни у одного футболиста в Швеции. Неудивительно, что «Рубину» пришлось бороться за игрока с «Наполи» и «Аталантой».

В случае успешной адаптации (опыт выступлений в чемпионате Швеции в данном случае становится серьезным подспорьем) «Рубин» может пережить отъезд самого креативного футболиста без особых последствий. Тем более остается вариант с Солтмурадом Бакаевым, который может сыграть на обоих флангах.

Кого «Рубин» планирует взять еще

Нападающий

Основной завершитель «Рубина» в этом сезоне — Джордже Деспотович. Несмотря на проблемы со здоровьем на осеннем отрезке, нападающий забил 14 голов (лучший показатель для игроков «Рубина» с чемпионского 2009 года) и стал четвертым в лиге среди бомбардиров (выше только Ларссон и Дзюба с Азмуном).

Несмотря на то, что ситуативно «Рубин» может сыграть и в два нападающих (например, концовка выездного матча против «Арсенала»), реального сменщика и напарника у Деспота нет. Иван Игнатьев продолжает оправдывать репутацию перезревшего молодого таланта: ни одного гола с игры в РПЛ за полтора года (только пенальти) и все те же неприятные ситуации (глупое удаление в матче против «Локо» и скандальное видео с пивом).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COib1UhFsEt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COib1UhFsEt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COib1UhFsEt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ivan Ignatev (@ignatev1013)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Sport24, «Рубин» готовит трансфер венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса из словацкого клуба «ДАК 1904». Агент футболиста уже подтвердил факт переговоров и сообщил, что они находятся в завершающей стадии.

На данный момент Рамирес — второй в гонке бомбардиров чемпионата Словакии. Лишним бонусом в этой ситуации является то, что форвард провел в Восточной Европе уже пять сезонов. При таком варианте куда меньше шансов нарваться на долгую адаптацию, как было в случае с ЦСКА и аргентинским Гайчем.

Главный российский талант

16-летний Сергей Пиняев находится под наблюдением прессы и болельщиков последние несколько лет. Главный талант академии «Чертаново» неоднократно ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», а инсайдеры отправляли его уже в «Барселону». В этом сезоне Пиняев начал мелькать в ФНЛ — и сразу привлек дополнительное внимание, в том числе став самым молодым автором гола в лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SO58k-Hi5_A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания сезона и вылета «Чертаново» из ФНЛ Пиняев попрощался с командой и теперь, судя по информации СМИ, выбирает между «Химками» и «Рубином». Подмосковная команда в этом сезоне побила собственный рекорд, заняв 8 место, но вполне вероятно, что Пиняев выберет Казань, в которой ему будет сложнее бороться за место в основе. Все из-за Леонида Слуцкого: тренер успешнее всех в лиге работает с молодежью — еще несколько лет назад он заметил и раскрыл Головина, реанимировал карьеру Эдегора в Голландии, а теперь при нем путевку в Европу заработал Хвича.

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Вряд ли стоит ожидать, что даже усилившийся «Рубин» в следующем сезоне станет полноценным топом для чемпионата России и сможет реально претендовать на борьбу за Лигу чемпионов. Роскошная весна в Казани стала следствием многих факторов, в том числе и везения — «Рубин» забил на шесть голов больше, чем должен, исходя из качества созданных моментов.

Но поступательное развитие «Рубина» при Слуцком уже очевидно хороший знак для РПЛ. Если клуб будет настолько же успешен в трансферах этим летом, как год назад (тогда привезли одного из лучших опорников чемпионата Абильдгора и убийственного Деспота), «Рубин» действительно способен заскочить еще на один уровень выше.

При Слуцком команда это сделала уже несколько раз. Ведь на момент старте его карьеры в «Рубине», в начале 2020 года, команда шла в зоне вылета.