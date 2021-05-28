«Рубин» впервые за 6 лет в еврокубках и хочет стать сильнее. В клубе уже взяли замену Хвиче
Новый гранд РПЛ?
Новый гранд РПЛ?
Зимой мы назвали «Рубин» Слуцкого главной аномалией чемпионата России. По качеству созданных голевых моментов команда шла четвертой в лиге, но
Весной команда сделала очередной шаг вперед: решила проблемы с упущенными шансами, стала второй в РПЛ по заработанным очкам (выше только «Локомотив») и впервые за 6 лет заскочила в еврокубки. А еще делегировала в сборную России трех новичков — Самошникова, Макарова и Дюпина.
И судя по трансферным планам «Рубина», в клубе хотят стать еще сильнее уже к следующему сезону.
Главный актив «Рубина» Хвича Кварацхелия, сделавший в этом чемпионате 4+4 и покоривший лигу своим дриблингом, скорее всего уедет этим летом в Европу. Об этом прямо говорил Слуцкий («Думаю, он сделает этот шаг») и отец футболиста («Сын на 100% уйдет из “Рубина” летом»).
Представители Хвичи сглаживают ситуацию заявлениями о том, что игрок не собирается уезжать из России любой ценой, но покупатели на грузинского вингера почти наверняка найдутся. «Рубин» уже готов к этому — на днях клуб объявил о трансфере игрока, который должен заменить Хвичу.
С 22-летним Сеадом Хакшабановичем подписан контракт на пять лет. Последние три года игрок сборной Черногории провел в Швеции, где выступал за «Норчепинг» — и стал за это время одним из самых дорогих игроков чемпионата по версии transfermarkt (4 млн евро — столько же стоит только Гамшик).
В прошлом году Хакшабанович сделал 7 голов и 11 ассистов за 29 матчей. Профильная позиция новичка «Рубина» левый фланг, но есть и дополнительный бонус: полузащитник может сыграть центрального хава.
Уже в этом году Хакшабанович первый в лиге по количеству созданных голевых моментов за матч (2), второй в чемпионате по среднему числу успешных передач под удар (1,43) и очень крут в плане удачных обводок (4 в среднем за игру). Лучше этого показателя нет ни у одного футболиста в Швеции. Неудивительно, что «Рубину» пришлось бороться за игрока с «Наполи» и «Аталантой».
В случае успешной адаптации (опыт выступлений в чемпионате Швеции в данном случае становится серьезным подспорьем) «Рубин» может пережить отъезд самого креативного футболиста без особых последствий. Тем более остается вариант с Солтмурадом Бакаевым, который может сыграть на обоих флангах.
Нападающий
Основной завершитель «Рубина» в этом сезоне — Джордже Деспотович. Несмотря на проблемы со здоровьем на осеннем отрезке, нападающий забил 14 голов (лучший показатель для игроков «Рубина» с чемпионского 2009 года) и стал четвертым в лиге среди бомбардиров (выше только Ларссон и Дзюба с Азмуном).
Несмотря на то, что ситуативно «Рубин» может сыграть и в два нападающих (например, концовка выездного матча против «Арсенала»), реального сменщика и напарника у Деспота нет. Иван Игнатьев продолжает оправдывать репутацию перезревшего молодого таланта: ни одного гола с игры в РПЛ за полтора года (только пенальти) и все те же неприятные ситуации (глупое удаление в матче против «Локо» и скандальное видео с пивом).
По информации Sport24, «Рубин» готовит трансфер венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса из словацкого клуба «ДАК 1904». Агент футболиста уже подтвердил факт переговоров и сообщил, что они находятся в завершающей стадии.
На данный момент Рамирес — второй в гонке бомбардиров чемпионата Словакии. Лишним бонусом в этой ситуации является то, что форвард провел в Восточной Европе уже пять сезонов. При таком варианте куда меньше шансов нарваться на долгую адаптацию, как было в случае с ЦСКА и аргентинским Гайчем.
Главный российский талант
16-летний Сергей Пиняев находится под наблюдением прессы и болельщиков последние несколько лет. Главный талант академии «Чертаново» неоднократно ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», а инсайдеры отправляли его уже в «Барселону». В этом сезоне Пиняев начал мелькать в ФНЛ — и сразу привлек дополнительное внимание, в том числе став самым молодым автором гола в лиге.
После окончания сезона и вылета «Чертаново» из ФНЛ Пиняев попрощался с командой и теперь, судя по информации СМИ, выбирает между «Химками» и «Рубином». Подмосковная команда в этом сезоне побила собственный рекорд, заняв 8 место, но вполне вероятно, что Пиняев выберет Казань, в которой ему будет сложнее бороться за место в основе. Все
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Вряд ли стоит ожидать, что даже усилившийся «Рубин» в следующем сезоне станет полноценным топом для чемпионата России и сможет реально претендовать на борьбу за Лигу чемпионов. Роскошная весна в Казани стала следствием многих факторов, в том числе и везения — «Рубин» забил на шесть голов больше, чем должен, исходя из качества созданных моментов.
Но поступательное развитие «Рубина» при Слуцком уже очевидно хороший знак для РПЛ. Если клуб будет настолько же успешен в трансферах этим летом, как год назад (тогда привезли одного из лучших опорников чемпионата Абильдгора и убийственного Деспота), «Рубин» действительно способен заскочить еще на один уровень выше.
При Слуцком команда это сделала уже несколько раз. Ведь на момент старте его карьеры в «Рубине», в начале 2020 года, команда шла в зоне вылета.
В материале представлена статистика от InStat и Understat