Агент Зайнутдинова: Интерес «Локомотива»? Мы однозначно остаемся в ЦСКА

«У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА, — сказал Новиков “СЭ”. — Сейчас он пропустил ряд матчей из-за травмы. Его главная задача — поскорее восстановиться и вернуться в обойму. Интерес “Локомотива”? Мы однозначно никуда не собираемся. Ко мне по поводу возможного перехода никто не обращался».