Агент Зайнутдинова: Интерес «Локомотива»? Мы однозначно остаемся в ЦСКА
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о ситуации клиента.
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о ситуации клиента.
«У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА, — сказал Новиков “СЭ”. — Сейчас он пропустил ряд матчей
В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 25 матчах за ЦСКА. Ранее Sports.kz сообщил об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Локомотива» (Сергей Федоров).