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08:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Зайнутдинова: Интерес «Локомотива»? Мы однозначно остаемся в ЦСКА

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о ситуации клиента.

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Источник: РИА "Новости"

«У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА, — сказал Новиков “СЭ”. — Сейчас он пропустил ряд матчей из-за травмы. Его главная задача — поскорее восстановиться и вернуться в обойму. Интерес “Локомотива”? Мы однозначно никуда не собираемся. Ко мне по поводу возможного перехода никто не обращался».

В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 25 матчах за ЦСКА. Ранее Sports.kz сообщил об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Локомотива» (Сергей Федоров).

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