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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Реми Кабелла стал лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2020/21

Полузащитник Реми Кабелла стал лучшим игроком «Краснодара» в минувшем сезоне по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте «быков».

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Источник: Спорт-Экспресс

За игрока было отдано 25,66% голосов респондентов.

В сезоне-2020/21 француз участвовал в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Второе место занял Кайо, за которого отдано 18,96% голосов. Третьим стал Вандерсон Масиэл (15,65%).

«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял 10-е место.

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