«Локомотив» объявил об уходе Максима Мухина в ЦСКА

Сейчас Мухин находится в Австрии в расположении сборной России, которая готовится к чемпионату Европы-2020.

В составе «Локомотива» 19-летний российский футболист играет с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.