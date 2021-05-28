Руй Витория объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

«Я выбрал “Спартак”, потому что здесь есть возможность завоевания титулов. Это первая вещь, которая сразу мне стала понятна. Это не значит, что мы выиграем что-то. Но когда тренируешь клуб с такой философией, то это приближает тебя к успеху.



Я поговорил с людьми, которые выразили уверенность и убеждённость относительно перспектив московского клуба. Понял, что это станет лучшим решением для меня. Приход в клуб накануне столетнего юбилея — большая ответственность. Но в то же время это сильно мотивирует. Я очень благодарен руководству за доверие и за то, что меня посчитали подходящим человеком. Собираюсь полностью, как и всегда, посвятить себя новой работе, а также порадовать болельщиков клуба», — приводит слова специалиста Abola.