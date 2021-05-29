Пожизненно дисквалифицированный российский судья пожаловался на низкие зарплаты
Бывший российский футбольный арбитр Михаил Вилков, дисквалифицированный пожизненно, пожаловался на низкие зарплаты судей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший российский футбольный арбитр Михаил Вилков, дисквалифицированный пожизненно, пожаловался на низкие зарплаты судей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что выплаты давно не индексировались, хотя такая необходимость присутствует. По мнению Вилкова, прежде всего это касается Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Арбитр также добавил, что работающим в Российской
19 апреля Вилков был пожизненно отстранен от работы решением судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Конкретная причина так и не была названа.