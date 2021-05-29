Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Все события
Фоторепортажи
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
9Сборная России по пути на тренировку
12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о желании ЦСКА вернуть Слуцкого

Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть в команду бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. О таком желании стало известно «Бизнес Online».

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По информации источника, председатель совета директоров красно-синих Максим Орешкин в мае неоднократно предлагал наставнику «Рубина» снова возглавить ЦСКА, но специалист отказался. Отмечается, что Слуцкий «всем доволен в Казани» и в ближайшее время не планирует менять клуб.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанская команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевала путевку в Лигу Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Он трижды приводил армейцев к победе в чемпионате России и по два раза завоевывал с командой Кубок и Суперкубок страны.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Что ждет сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира
Капризова вышибли из плей-офф. Его гол не остановил «Вегас»
В УЕФА решили отменить правило выездного гола в еврокубках
Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею
СМИ: Капитан «Зенита» рискует пропустить Евро-2020
Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь