Стало известно о желании ЦСКА вернуть Слуцкого
Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть в команду бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. О таком желании стало известно «Бизнес Online».
Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть в команду бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. О таком желании стало известно «Бизнес Online».
По информации источника, председатель совета директоров
Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанская команда под его руководством заняла четвертое место в Российской
Специалист тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Он трижды приводил армейцев к победе в чемпионате России и по два раза завоевывал с командой Кубок и Суперкубок страны.