Стало известно о желании ЦСКА вернуть Слуцкого

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По информации источника, председатель совета директоров красно-синих Максим Орешкин в мае неоднократно предлагал наставнику «Рубина» снова возглавить ЦСКА, но специалист отказался. Отмечается, что Слуцкий «всем доволен в Казани» и в ближайшее время не планирует менять клуб.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанская команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевала путевку в Лигу Европы.

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