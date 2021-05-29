«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Аршавина в честь его юбилея
«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Андрея Аршавина в честь его юбилея.
«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Андрея Аршавина в честь его юбилея.
Бывшему футболисту клуба из
С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008 году в составе национальной команды стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы. После Евро попал в символическую сборную континента по версии УЕФА, а позже занял шестое место в списке претендентов на «Золотой мяч», что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.