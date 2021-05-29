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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Аршавина в честь его юбилея

«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Андрея Аршавина в честь его юбилея.

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Источник: РИА "Новости"

Бывшему футболисту клуба из Санкт-Петербурга и сборной России исполнилось 40 лет. Соответствующая видеозапись с нарезкой лучших мячей в составе «Зенита» появилась в «твиттере» сине-бело-голубых.

Андрей Аршавин выступал за «Зенит» (1999−2008, 2012−2015), лондонский «Арсенал» (2009−2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016−2018).

С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008 году в составе национальной команды стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы. После Евро попал в символическую сборную континента по версии УЕФА, а позже занял шестое место в списке претендентов на «Золотой мяч», что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.

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