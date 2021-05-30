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17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Урале» прокомментировали ситуацию с контрактом Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с переподписанием контракта нападающего Павла Погребняка.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Мы с Павлом сами всё решим. Мы еще не разговаривали. Когда будет обсуждение контракта? Пока не могу сказать», — заявил «СЭ» Иванов.

В составе уральского клуба Павел Погребняк играет с 2018 года. Его контракт заканчивается 30 июня.

В прошлом сезоне на счету 37-летнего нападающего 4 гола в 18 матчах. Ранее Погребняк сообщил, что примет решение о продолжении карьеры к концу мая.

(Елизавета Денисова).

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