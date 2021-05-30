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17:59 (мск), источник: Sport24

«Зенит» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России U14

В Крымске состоялся финальный матч первенства среди команд спортивных школ для юношей не старше 2007 года рождения.

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Источник: Sport24

Чемпионом России U14 стал петербургский «Зенит», обыгравший в решающей игре московский «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Арсений Суглобов.

Для команд академии «Зенита» этот титул стал уже четвертым: до этого золото на всероссийских соревнованиях завоевали команды 2003, 2004 и 2005 годов рождения.

На финале в Крымске юных футболистов поддержал главный тренер основной команды «Зенита» Сергей Семак, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

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