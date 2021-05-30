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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов может возглавить клуб российской премьер-лиги

Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов может возглавить новичка российской премьер-лиги ФК «Нижний Новгород», который продолжает поиски главного тренера, сообщает телеграм-канал «Дети лимита!».

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«Одним из кандидатов является 54-летний болгарский специалист Станимир Стойлов. С 2014 по 2018-й годы Стойлов работал с футбольным клубом «Астана», с которой стал чемпионом Казахстана в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. С 2018 по 2019 Стойлов работал со сборной Казахстана.

Также руководство команды рассматривает кандидатуры тренеров из Сербии, Румынии и России.

В прессе появлялась информация, что наставником ФК НН может стать лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

По нашим данным, команда должна определиться с главным тренером до 5 июня", — говорится в сообщении.

Последним местом работы Стойлова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года.

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