Станимир Стойлов может возглавить клуб российской премьер-лиги

«Одним из кандидатов является 54-летний болгарский специалист Станимир Стойлов. С 2014 по 2018-й годы Стойлов работал с футбольным клубом «Астана», с которой стал чемпионом Казахстана в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. С 2018 по 2019 Стойлов работал со сборной Казахстана.

Также руководство команды рассматривает кандидатуры тренеров из Сербии, Румынии и России.

В прессе появлялась информация, что наставником ФК НН может стать лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

По нашим данным, команда должна определиться с главным тренером до 5 июня", — говорится в сообщении.