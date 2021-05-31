Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем мира

Эмблема ЦСКА заняла 9-е место, за нее проголосовали 42,9 тысячи человек. Самой красивой была признана эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» — 3,5 млн голосов.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки впервые за 20 лет.