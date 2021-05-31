Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем мира
Логотип московского ЦСКА вошел в рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. Список был составлен изданием The Sun.
Логотип московского ЦСКА вошел в рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. Список был составлен изданием The Sun.
Эмблема ЦСКА заняла 9-е место, за нее проголосовали 42,9 тысячи человек. Самой красивой была признана эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» — 3,5 млн голосов.
Рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира (версия The Sun).
1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 млн голосов.
2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 млн.
3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.
4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.
5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.
6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.
7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.
8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.
9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.
10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки впервые за 20 лет.