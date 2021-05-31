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11:27 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Заболотным

ТАСС, 31 мая. Московский ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с футболистом сборной России Антоном Заболотным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"
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ЦСКА

Заболотный с 2019 года выступал за «Сочи».

Ранее о переходе россиянина в ЦСКА ТАСС сообщил президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

Москвичи по итогам сезона-2020/21 заняли шестое место и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Заболотному 29 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах за «Сочи» в разных турнирах, забил десять голов и отдал пять голевых передач.

Нападающий является чемпионом России в составе петербургского «Зенита».

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