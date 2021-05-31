ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Заболотным

Команда ЦСКА

Заболотный с 2019 года выступал за «Сочи».

Ранее о переходе россиянина в ЦСКА ТАСС сообщил президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

Москвичи по итогам сезона-2020/21 заняли шестое место и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Заболотному 29 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах за «Сочи» в разных турнирах, забил десять голов и отдал пять голевых передач.

Нападающий является чемпионом России в составе петербургского «Зенита».