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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» сообщили, что Гус Тил переходит в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Гус Тил на правах аренды будет выступать за «Фейеноорд».

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Источник: РИА "Новости"

«Соглашение рассчитано на один год. “Спартак” имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50 процентов матчей в период с 02.07.21 по 01.01.22, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

23-летний голландец в прошлом сезоне выступал за «Фрайбург» на правах аренды. Он отыграл семь матчей за первую команду в бундеслиге. Также Тил провел три игры в Тинькофф РПЛ за «Спартак» (Артем Калинин).

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