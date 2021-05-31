В «Спартаке» сообщили, что Гус Тил переходит в «Фейеноорд» на правах аренды
Полузащитник «Спартака» Гус Тил на правах аренды будет выступать за «Фейеноорд».
Полузащитник «Спартака» Гус Тил на правах аренды будет выступать за «Фейеноорд».
«Соглашение рассчитано на один год. “Спартак” имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50 процентов матчей в период с
23-летний голландец в прошлом сезоне выступал за «Фрайбург» на правах аренды. Он отыграл семь матчей за первую команду в бундеслиге. Также Тил провел три игры в Тинькофф РПЛ за «Спартак» (Артем Калинин).