В «Спартаке» сообщили, что Гус Тил переходит в «Фейеноорд» на правах аренды

«Соглашение рассчитано на один год. “Спартак” имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50 процентов матчей в период с 02.07.21 по 01.01.22, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.