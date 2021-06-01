Руководитель клуба РПЛ подал в отставку после откровенной фотосессии с девушкой

Функционер также покинул пост председателя общественной палаты Башкортостана. Руководитель отметил, что ему не подходят власть и политика. Мурзагулов поздравил всех, кто ждал его ухода. Кроме того, он добавил, что теперь ищет новую мотивацию для жизни, так не считает таковой «командование всеми».