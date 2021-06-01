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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Руководитель клуба РПЛ подал в отставку после откровенной фотосессии с девушкой

Глава совета директоров футбольного клуба «Уфа» Российской премьер-лиги (РПЛ) Ростислав Мурзагулов подал в отставку. Об этом он сообщил в Instagram.

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Функционер также покинул пост председателя общественной палаты Башкортостана. Руководитель отметил, что ему не подходят власть и политика. Мурзагулов поздравил всех, кто ждал его ухода. Кроме того, он добавил, что теперь ищет новую мотивацию для жизни, так не считает таковой «командование всеми».

В понедельник, 31 мая, Мурзагулов в Instagram разместил откровенные фотографии с бывшей айс-герл уфимского «Салавата Юлаева» и телеведущей Ульяной Тригубчак. Функционер на снимках был в костюме, а девушка — топлес, в обтягивающем платье и прозрачном нижнем белье.

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По итогам минувшего сезона «Уфа» заняла 13-е место в РПЛ. Это позволило клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.

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