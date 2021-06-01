«Динамо» намерено приобрести у «Кальяри» защитника сборной Уругвая Година
Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» сделало предложение итальянскому «Кальяри» по трансферу центрального защитника Диего Година.
Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» сделало предложение итальянскому «Кальяри» по трансферу центрального защитника Диего Година.
Российский клуб предлагает 35-летнему уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой около 4 миллионов евро.
«Кальяри», за который футболист играл в минувшем сезоне, не против отпустить игрока, который перегружает зарплатную ведомость команды. «Динамо» же помимо укрепления линии обороны рассчитывает получить в свои ряды опытного футболиста, который поможет прогрессировать многочисленной талантливой молодежи, собранной под руководством Сандро Шварца.
Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23.
В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Защитник является игроком сборной Уругвая. На его счету более 100 матчей за национальную команду.
(Артем Калинин).