Источник: Кварацхелия может перейти в «Лидс»

«По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над трансфером Хвичи и ведет переговоры с «Лидсом», — написал журналист.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.