«Вольфсбург» намерен приобрести у «Спартака» Ларссона

Немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего шведа с предложением.

Ларссон не против перебраться в бундеслигу, однако до чемпионата Европы не собирается заниматься клубными делами. «Вольфсбург» готов заплатить за игрока 10 млн евро. Однако российская сторона не будет рассматривать никаких предложений по Ларссону до окончания чемпионата Европы.

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 швед сыграл 29 матчей в Тинькофф РПЛ, забил в них 15 мячей, став лучшим бомбардиром «Спартака».