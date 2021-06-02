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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вольфсбург» намерен приобрести у «Спартака» Ларссона

Как стало известно «СЭ», немецкий «Вольфсбург» летом намерен приобрести форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

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Источник: РИА "Новости"

Немецкий клуб уже вышел на агентов 23-летнего шведа с предложением.

Ларссон не против перебраться в бундеслигу, однако до чемпионата Европы не собирается заниматься клубными делами. «Вольфсбург» готов заплатить за игрока 10 млн евро. Однако российская сторона не будет рассматривать никаких предложений по Ларссону до окончания чемпионата Европы.

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 швед сыграл 29 матчей в Тинькофф РПЛ, забил в них 15 мячей, став лучшим бомбардиром «Спартака».

В настоящее время Ларссон готовится к Евро вместе со сборной Швеции. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.

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