«Спартак» продлил контракт с Тилем и отдал его в аренду «Фейеноорду»
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды.
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды.
«Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год. При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведёт меньше половины официальных матчей команды (без учёта игр, участие футболиста в которых невозможно
Кроме того, наш клуб продлил контракт с игроком ещё на год. Теперь соглашение Тиля со “Спартаком” действует до 31 мая 2024 года. Желаем Гусу успешно проявить себя в знакомом чемпионате Нидерландов!» — сообщает
Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с