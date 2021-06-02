«Спартак» продлил контракт с Тилем и отдал его в аренду «Фейеноорду»

«Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год. При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведёт меньше половины официальных матчей команды (без учёта игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у “Спартака” будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.



Кроме того, наш клуб продлил контракт с игроком ещё на год. Теперь соглашение Тиля со “Спартаком” действует до 31 мая 2024 года. Желаем Гусу успешно проявить себя в знакомом чемпионате Нидерландов!» — сообщает пресс-служба «Спартака».