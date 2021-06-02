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19:41 (мск), источник: Sport24

«Вольфсбург» подтвердил, что выкупит Филиппа у «Динамо»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке сообщил, что немецкий клуб выкупит у московского «Динамо» нападающего Максимилиана Филиппа.

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Источник: Sport24

«Вольфсбург» выкупит Филиппа у «Динамо», — сказал Шмадтке в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

27-летний Филипп перешел в «Вольфсбург» в октябре прошлого года на правах аренды с правом выкупа. Немецкие СМИ утверждали, что аренда футболиста стоила 2 млн евро, а сумма выкупа составляет 11 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Филипп провел за «Вольфсбург» 24 матча, в которых забил 6 мячей.

Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» летом 2019 года за 20 млн евро. В 29 матчах за российскую команду немец забил 9 мячей.

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