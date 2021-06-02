«Вольфсбург» подтвердил, что выкупит Филиппа у «Динамо»

«Вольфсбург» выкупит Филиппа у «Динамо», — сказал Шмадтке в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

27-летний Филипп перешел в «Вольфсбург» в октябре прошлого года на правах аренды с правом выкупа. Немецкие СМИ утверждали, что аренда футболиста стоила 2 млн евро, а сумма выкупа составляет 11 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Филипп провел за «Вольфсбург» 24 матча, в которых забил 6 мячей.